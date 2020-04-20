Лисовец высказался о коротких стрижках, сделанных во время пандемии

Стилист заявил, что в конечном счете профессиональным парикмахерам вес равно придется исправлять плоды домашних трудов. Чтобы потом профессионалов ценили еще больше, людям следует попробовать стричься самим. Тогда они поймут, что это непростая работа, и быть мастером — это божий дар.

Лисовец высказался и о салонах красоты, которые принимают клиентов во время режима самоизоляции.

«Если салон открывается под клиентов, то я считаю, что это совсем некрасиво, это такая жадность, и это говорит о низком уровне салона. Если салон работает в такое время и принимает клиентов, то это говорит, что этот салон для людей с тремя классами высшего образования. Это люди, которые вообще ничего не понимают в жизни, и это серьезный показатель для того, чтобы в будущем не обращаться в этот салон», — высказался свое мнение стилист.