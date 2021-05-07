Лисовец рассказал о своей сексуальной ориентации

Стилист Владислав Лисовец прокомментировал слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.

По данным сайта «Экономика сегодня», стилист не считает нужны кому-то что-то объяснять. Он считает, что свободен от предубеждений и окружающих людей это не касается.

«У меня есть моя жизнь, я живу, как хочу. И люди либо принимают это, либо нет. Это моя внутренняя свобода, и я не собираюсь никому ничего объяснять», — подчеркнул он.