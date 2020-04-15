Лисовец рассказал, как ухаживать за волосами во время самоизоляции
Владислав Лисовец, стилист и парикмахер, в беседе с радио Sputnik рассказал, как ухаживать за волосами во время распространения коронавирусной инфекции. Салоны красоты сейчас закрыты, поэтому заботиться о прическе приходится самостоятельно.
По словам стилиста, женщинам стоит дать волосам отдохнуть. Пандемия — не время, когда стоит заморачиваться об укладке. Мужчинам он посоветовал стричь себя машинкой.
Волосы после «отдыха» улучшатся, уверен Лисовец.
«Волосы без воздействия укладок, плоек и утюгов, которыми все время пользуются женщины, за месяц очень сильно утолщатся. Через месяц они станут плотными, толстыми, объемными. Через месяц-полтора все увидят, насколько мы подвергаем волосы постоянному истощению», — пояснил парикмахер.