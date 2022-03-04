Лисовец посоветовал подготовиться к росту цен на одежду

Эксперт моды, стилист и дизайнер Владислав Лисовец посоветовал россиянам готовиться к росту цен на одежду. Причем, по его словам, пока не понятно, останется масс-маркет в России или уйдет полностью. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Стилист считает, что если недорогие магазины все же останутся, то нельзя говорить о том, что они будут забиты одеждой. На российских дизайнеров также рассчитывать пока не приходится, поскольку в России еще не налажено производство материала, чтобы обеспечить всю страну.

«Будет очень дорого, это точно. И первое время будет все не по карману в связи с тем, что все подорожает. Будет не по карману шиковать и наряжаться», — сказал стилист.

Лисовец посоветовал купить сейчас только необходимое. Например, можно приобрести базовые вещи или классику, которая всегда будет актуальна.

«Как бы это грустно ни звучало, есть Турция, которая пока будет поставлять нам одежду турецкого производства. Поэтому я бы сейчас не впадал в панику. Все равно вы не знаете, что будет завтра, какое будет у вас настроение, какая будет мода, захотите ли вы вообще в этом ходить. Не стоит впадать в панику, пытаться скупить все, потому что непонятно, как будет выглядеть все, например, буквально через два дня», — заключил модный эксперт.