Лисовец оценил современных экспертов моды
Эксперт моды Влад Лисовец рассказал, что сейчас модных экспертов стало гораздо больше, чем 15 лет назад. Об этом сообщила радиостанция «Вечерняя Москва».
По его словам, многие эксперты, которые дают поверхностные знания, более востребованы, так как менее серьезную информацию проще воспринимать. Лисовец пояснил, что их основная цель — популярность и деньги, но все равно их услугами пользуются.
«Им нужно все легко, и они видят человека, похожего на себя. Время сильно поменялось», — пояснил Лисовец предпочтения аудитории.