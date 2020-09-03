Лисовец оценил современных экспертов моды

По его словам, многие эксперты, которые дают поверхностные знания, более востребованы, так как менее серьезную информацию проще воспринимать. Лисовец пояснил, что их основная цель — популярность и деньги, но все равно их услугами пользуются.

«Им нужно все легко, и они видят человека, похожего на себя. Время сильно поменялось», — пояснил Лисовец предпочтения аудитории.