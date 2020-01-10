Лисовец объяснил, почему россияне стали покупать меньше одежды

Согласно данным исследования, оборот рынка сократился на 4% и составил 2,3 триллиона рублей.

Эксперты предположили, что дело в снижении реальных доходов россиян и изменениях климата. Действительно, аномально теплая зима избавила многих жителей от необходимости обновить зимний гардероб.

Показатель Shopping Index, отражающий число клиентов на квадратный метр магазина, также снизился в прошлом году на 17%. Аналитики уверены, что в ближайшее время ситуация не изменится.

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал еще одну причину снижения спроса на одежду и обувь.

«Спад есть, поскольку мода перестала удивлять, стала обычной, простой и удобной. Сейчас необязательно все время обновляться, чтобы быть в тренде. Поменялось время, и люди поняли, что наряжаться и что-то кому-то доказывать уже бессмысленно. В 2019 году настроение людей было больше направлено на себя, многие уделяли больше внимания знаниям и меньше моде. Ушедший год был ровным в мире моды — были кроссовки, спортивная одежда… Никаких сенсаций. В России вообще особо не старались быть модными, но наряжались, что сегодня выглядит странно и вычурно. Тренды сигналят о простоте и небрежности. Если в 2000-х всех стимулировали быть максимально модными, то сейчас ситуация изменилась: выходить на улицу модным стало неприлично. Сейчас актуальна небрежность, легкость и спортивный стиль по лекалам Европы», — процитировало Лисовца ИА Nation News.