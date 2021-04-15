Лисовец назвал тренды весны 2021

Топовые принты весны 2021 года перечислил эксперт моды, стилист Владислав Лисовец. Он также рассказал, с какими вещами лучше распрощаться, написало РИА ФАН.

В моде сейчас очень яркие цвета: розовый, оранжевый, голубой, а также цвета 1970-х годов — хаки и рыжий. Также Лисовец посоветовал обратить внимание на замшевые ткани, изобилие кожи, плащи, юбки, которые пользовались популярностью в то время. Также хорошо смотрятся этнический принт и немного оверсайза.

Джинсы стоит брать на завышенной талии и с клешем снизу, их лучше носить с негрубыми кроссовками.

Кроме того, до сих пор в моде грубые высокие сапоги, которые можно надевать с тонкими юбками и блузками. Благодаря им образ получится более дерзким. А еще весной хорошо носить большие очки в стиле 1970-х с крупной пластиковой оправой. Принт можно брать любой: цветочный, в клетку или полоску.

Однако нужно отказаться от спортивных штанов с резинками внизу и в сочетании с белыми кроссовками, потому что такой образ выглядит уже очень устаревшим, объяснил эксперт моды.

По мнению Лисовца, огромные толстовки оверсайз, в которых сейчас многие ходят, только ухудшат стиль. Он также порекомендовал забыть о джинсах скинни.