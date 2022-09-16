Лисовец назвал отличия брендовой вещи от подделки | 360°

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Лисовец назвал отличия брендовой вещи от подделки

Стилист Лисовец: отличить брендовую вещь от подделки можно по цене

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Стилист Владислав Лисовец перечислил признаки, по которым можно отличить оригинальную брендовую вещь от поддельной. В первую очередь — это ее цена, сообщила Lenta.ru.

«Если вещь стоит дешевле оригинала на 30-40%, это подделка. У нас есть социальные сети, есть интернет, и мы можем зайти и посмотреть сколько это стоит в мире, в Европе», — пояснил эксперт.

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Также он добавил, что подделка, как правило, хуже по качеству. Тут отличить сложнее, потому что это проявляется в мелочах. Лисовец посоветовал обращать внимание на принты, шрифт, логотип и бирку. Последняя особенно показательна, так как всегда видно, если ее делали «на коленке», подчеркнул стилист.

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То же самое касается упаковки. Поддельные вещи обычно продаются в дешевых коробках из картона, добавил он.

Еще один признак, по которому можно отличить копию — это цвет. Подобрать идеально совпадающий с оригиналом цвет невозможно, пояснил Лисовец.

«Любой уважающий себя человек, человек со вкусом и гордостью, лучше купит себе простые вещи, пусть и безымянные, и будет в этом прекрасно выглядеть», — заключил стилист.

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