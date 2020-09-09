Российский стилист Владислав Лисовец назвал главную отличительную особенность красивых женщин. По его мнению, увеличенные губы, прорисованные брови и идеальная прическа не играют главной роли.

«Никакого отношения к современной моде такие образы уже не имеют. Сейчас в тренде естественность и индивидуальность. Красивую женщину от некрасивой в первую очередь отличает внутренняя харизма», — пояснил бьюти-эксперт.

По его мнению, настоящая привлекательность заметна во взгляде, улыбке и особенностях характера. Он отметил, что в настоящий момент западные блогеры популяризируют натуральность. Все чаще можно заметить девушек с небольшим количеством косметики на лице, присутствии морщинок и естественным размером губ, пишет сайт NEWS.ru.

Лисовец подчеркнул, что внешность инстамоделей стала антитрендом. Он уточнил, что несмотря на это Россия живет по своим законам моды, особенно в отдаленных регионах. Как считает эксперт, спустя некоторое время нынешний европейский тренд дойдет и до глубинки нашей страны.