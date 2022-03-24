Лисовец назвал альтернативу западным производителям одежды

Российский стилист Владислав Лисовец заявил, что альтернативой западному масс-маркету могут стать азиатские бренды. Поскольку российские компании пока не развили производство в масштабах стран Запада, они могут столкнуться с трудностями, написала Lenta.ru.

Лисовец отметил, что не все российские бренды производятся из российских тканей, поэтому вряд ли смогут предоставить такой ассортимент, который был у западного масс-маркета.

«Мы потеряли свои русские бренды, которые были представлены в каждом городе, имели огромное количество магазинов. Сейчас они ушли с рынка, потому что не справились с конкуренцией. Сегодня, если в стране есть возможности такого масштаба, чтобы отшивать одежду, что-то может появиться. Но я не уверен, что кто-то готов в это вкладываться, потому что не исключен вариант, что через некоторое время все бренды могут вернуться обратно, а отечественные останутся не у дел, потому что все вернутся к привычному масс-маркету», — объяснил стилист.

Также Лисовец посоветовал искать базовые вещи в отечественных магазинах и шоурумах. По его словам, человек, которому важно обновить свой гардероб, обязательно что-то найдет.