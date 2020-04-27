«Лишняя вещь в доме». Соседов порекомендовал Тодоренко выбросить премию от Glamour

«Грош цена тем премиям, которые могут быть отозваны задним числом только за то, что человек сказал не то, что думает руководство данной премии», — заметил Соседов.

Он посоветовал Тодоренко выкинуть эту премию в помойку, так как она, по его мнению, не имеет никакого веса.

«Пыль. Лишняя вещь в доме», — заметил собеседник информагентства.

К «санкционным» мерам в отношении Тодоренко также прибегнула и компания PepsiCo. Она приостановила рекламное сотрудничество с телеведущей на неопределенное время.

«Очень жаль. Это глупые и недостойные люди. Когда за мнение лишают каких-то призов и рекламных контрактов, остается только пожалеть этих рекламодателей и тех, кто учреждает эти премии», — отметил Соседов, добавив, что нельзя лишать человека мнения, каким бы с точки зрения общественности оно ни было.