Общество

03 сентября 2023, 16:55

Лишившимся домов из-за паводка жителям Уссурийска пообещали новое жилье

Полпред президента Трутнев: в Уссурийске выделят жилье пострадавшим от паводка

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Жители Уссурийска, потерявшие жилье из-за паводка, получат новые дома. Об этом заявил во время поездки на пострадавшие от разгула стихии территории полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

На месте вице-премьер провел совещание по вопросу ликвидации последствий стихийных бедствий в Приморье, где обсудил и начало строительства жилья для граждан, пострадавших от подтопления.

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«Мы договорились с главой региона, что в течение года новое жилье людям будет построено и выдано», — заверил Трутнев.

Фото: Telegram-канал правительства России
Фото: Telegram-канал правительства России/Telegram

Полпред президента России подчеркнул, что государственные ведомства должны представить свои предложения по предупреждению подобных ситуаций. Федеральные министерства и ведомства обязали разработать превентивные меры, чтобы минимизировать ущерб от будущих природных катаклизмов.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что режим чрезвычайной ситуации продлится из-за паводка в регионе как минимум два ближайших месяца.

Ураган

Приморье

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