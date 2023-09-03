03 сентября 2023, 16:55
Лишившимся домов из-за паводка жителям Уссурийска пообещали новое жилье
Полпред президента Трутнев: в Уссурийске выделят жилье пострадавшим от паводка
Жители Уссурийска, потерявшие жилье из-за паводка, получат новые дома. Об этом заявил во время поездки на пострадавшие от разгула стихии территории полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
На месте вице-премьер провел совещание по вопросу ликвидации последствий стихийных бедствий в Приморье, где обсудил и начало строительства жилья для граждан, пострадавших от подтопления.
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«Мы договорились с главой региона, что в течение года новое жилье людям будет построено и выдано», — заверил Трутнев.
Полпред президента России подчеркнул, что государственные ведомства должны представить свои предложения по предупреждению подобных ситуаций. Федеральные министерства и ведомства обязали разработать превентивные меры, чтобы минимизировать ущерб от будущих природных катаклизмов.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что режим чрезвычайной ситуации продлится из-за паводка в регионе как минимум два ближайших месяца.
Ураган
Приморье
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