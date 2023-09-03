Общество 03 сентября 2023, 16:55 Лишившимся домов из-за паводка жителям Уссурийска пообещали новое жилье Полпред президента Трутнев: в Уссурийске выделят жилье пострадавшим от паводка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители Уссурийска, потерявшие жилье из-за паводка, получат новые дома. Об этом заявил во время поездки на пострадавшие от разгула стихии территории полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

На месте вице-премьер провел совещание по вопросу ликвидации последствий стихийных бедствий в Приморье, где обсудил и начало строительства жилья для граждан, пострадавших от подтопления.

Реклама

«Мы договорились с главой региона, что в течение года новое жилье людям будет построено и выдано», — заверил Трутнев.

Фото: Telegram-канал правительства России / Telegram

Полпред президента России подчеркнул, что государственные ведомства должны представить свои предложения по предупреждению подобных ситуаций. Федеральные министерства и ведомства обязали разработать превентивные меры, чтобы минимизировать ущерб от будущих природных катаклизмов.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что режим чрезвычайной ситуации продлится из-за паводка в регионе как минимум два ближайших месяца.