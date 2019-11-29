Лишившийся рук при взрыве на площадке «Дома-2» мужчина добился пожизненных выплат

В январе 2012 года на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» раздался взрыв. В результате пострадал 23-летний Владимир Шахов. Молодой человек остался инвалидом. Взрывная волна оторвала ему половину каждой руки. Сегодня Тверской суд Москвы вынес вердикт о компенсации Владимиру Шахову. Об этом «360» рассказали его официальные представители в суде и сам истец.

По словам адвоката Дмитрия Маргулиса, главная проблема заключалась в том, что пострадавший Владимир Шахов был оформлен на работу с нарушениями. Когда он находился в бессознательном состоянии, работники компании, которая занималась съемкой шоу приехала к нему в больницу, чтобы оформить некие бумаги, утверждает юрист.

Истец и его адвокаты сначала обратились по месту жительства Шахова в Перовский суд, но там им отказали в связи с отсутствием ответчика. После этого заявление ушло в Мещанский суд, по месту деятельности фирмы, на которую работал истец. Но там выяснилось, что работодатель уже ликвидирован.

«У нас оставались только требования к страховой компании. Произошедшее — типичный страховой случай, когда гражданин на предприятии получил увечья», — заявил адвокат Дмитрий Маргулис.

Он пояснил, что первым ответчиком был работодатель, который должен был решить вопрос со страховой компанией. Но так как он самоликвидировался, то единственным ответчиком остались страховщики.

Как рассказала еще одна представитель Владимира Шахова в суде Фатима Рустамова, по решению суда пострадавший при взрыве получит единовременную выплату в 150 тысяч рублей, 500 тысяч рублей за последние три года и плюс ежемесячные выплаты до конца жизни. Последнюю сумму представители не назвали.

Сам Владимир Шахов женат и воспитывает полуторагодовалую дочь. Он рассказал, что в тот день, когда произошел взрыв, он сидел в бытовке. Там на шкафу он увидел флягу, которую кто-то из съемочной группы принес из леса.

«Я попытался ее открыть и произошел взрыв», — рассказал он в беседе с «360». Он пояснил, что сначала ему было не до исков, потому что ему нужно было примириться со своим состоянием. Правой руки он лишился по локоть, левой до середины предплечья. «Есть еще чему сгибаться», — сказал Владимир. По его словам, директор фирмы, на которой он работал, оплатил ему установку зубных имплантов. Взрывом вынесло все передние зубы.

«Я работал там с августа по тот самый несчастный случай, и считал это временной работой. Поэтому и не нес трудовую книжку. Я там просто работал, где платили деньги. Без документов. Из-за этого суд долго не мог установить факт трудовых отношений», — отметил он. Сейчас у Владимира есть протезы, но, по его словам, ими пользоваться ему неудобно. При этом он отметил, что в быту он вполне самостоятельный. Устроится на работу он пока не может и живет на пенсию по инвалидности в 21 тысячу рублей. Решением суда он доволен, но ждет, чтобы была опубликовано постановление суда, чтобы узнать сумму ежемесячных выплат.