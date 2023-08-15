Общество 15 августа 2023, 19:55 Лишившийся части ноги житель ЛНР устроил велозаезд из родного города в Подмосковье Потерявший часть ноги житель ЛНР Борисенко отправился в велозаезд до Подмосковья

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Лишившийся части ноги житель Луганской Народной Республики Денис Борисенко отправился в масштабный велопробег из ЛНР в Московскую область. Ему предстоит преодолеть более тысячи километров. Своим примером мужчина показывает, как важно не опускать руки, ведь русские не сдаются, подчеркивает он.

Тяжелую травму Борисенко получил, подорвавшись на мине еще в 2018 году. Пройти это испытание и продолжить жить полной жизнью помогла поддержка близких. Мужчина не оставил и любимое увлечение — прогулки на велосипеде. Более того, он бросил себе серьезный вызов — совершить масштабный велопробег из Свердловска (ЛНР) в Подмосковье.

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Большое путешествие началось 8 августа. В филиале фонда «Защитники Отечества» в ЛНР рассказали, что Борисенко хочет попасть в Москву 22 августа — в День Государственного флага России.

«Еще раз доказать себе и другим людям, оказавшимся в такой сложной ситуации, что активная жизнь после травмы существует. Главное — верить в себя, в свои силы, в свою страну», — процитировали мужчину в Telegram-канале филиала фонда.

Впечатлениями от путешествия Борисенко стал делиться в своем Telegram-канале «Русские не сдаются». Накануне, 14 августа, он добрался до Ельца.

«Дорога сегодня была очень тяжелой из-за встречного северного ветра — такое впечатление, что я крутил педали на велотренажере», — рассказал мужчина.

По словам Борисенко, предыдущие дни он мог отдыхать на спусках, а велосипед с хорошим накатом летел вперед. Но этот отрезок пути дался сложнее.

«Главное, что я добрался к городу воинской славы Ельцу!» — подчеркнул мужчина.