Лишившихся работы россиян предложили освободить от платы за детсад

Многие жители России потеряли работу во время пандемии коронавируса. Безработных могут освободить от платы за детский сад до конца года. С таким предложением выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность полного освобождения от платы за услуги дошкольного образования до конца 2020 года, если один из кормильцев или оба родителя потеряли работу в период самоизоляции с 31 марта по 31 мая», — приводит RT текст письма Хамзаева на имя главы Кабмина Михаила Мишустина.

Хамзаев уточнил единственное условие для освобождения от платы за детский сад в таком случае — потерявшие работу должны встать на учет в службе занятости в качестве безработных. После отмены ограничений за безработными останется родительская плата за детский сад.

27 мая на совещании по рынку труда Мишустин предложил продлить выплаты пособий по безработице и увеличить минимальный размер этого пособия для всех безработных в России.

Пандемия серьезно ударила по российскому рынку труда. Из-за режима ограничений безработица достигла 1,9 миллиона человек.