Лишившаяся руки Маргарита Грачева раскрыла подробности о своем женихе

«Мой будущий супруг выбрал очень правильную тактику: сначала он был просто другом. Это хорошая позиция, позволившая мне привыкнуть к нему», — рассказала Грачева порталу Woman.ru.

Она добавила, что ее новый избранник спокойно ждал и не требовал серьезных отношений. Дети Грачевой приняли возлюбленного своей мамы. Они отлично общаются и прекрасно ладят. Грачева сообщила, что хочет еще ребенка. Она хотела родить дочь, но если на свет появится сын, то «она не расстроится».

После новости о помолвке женщины хейтеры взбунтовались и обвинили ее в желании попиариться, однако она отнеслась к этому спокойно и не стала никак комментировать свою личную жизнь.

Грачева потеряла руки в декабре 2017 года. Муж отвез ее в лес, где в приступе ревности топором отрубил ей кисти. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.