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    19 августа 2020, 09:10

    Лишившаяся руки Маргарита Грачева раскрыла подробности о своем женихе

    Андрей Иванов

    Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, которой бывший супруг из-за ревности отрубил руки, решила снова выйти замуж. Ее жених сначала стал для нее другом и не торопил события. Постепенно Грачева к нему привыкла. В сентябре влюбленные сыграют свадьбу.
    Лишившаяся руки Маргарита Грачева раскрыла подробности о своем женихе

    «Мой будущий супруг выбрал очень правильную тактику: сначала он был просто другом. Это хорошая позиция, позволившая мне привыкнуть к нему», — рассказала Грачева порталу Woman.ru.

    Она добавила, что ее новый избранник спокойно ждал и не требовал серьезных отношений. Дети Грачевой приняли возлюбленного своей мамы. Они отлично общаются и прекрасно ладят. Грачева сообщила, что хочет еще ребенка. Она хотела родить дочь, но если на свет появится сын, то «она не расстроится».

    После новости о помолвке женщины хейтеры взбунтовались и обвинили ее в желании попиариться, однако она отнеслась к этому спокойно и не стала никак комментировать свою личную жизнь.

    Грачева потеряла руки в декабре 2017 года. Муж отвез ее в лес, где в приступе ревности топором отрубил ей кисти. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

    Новости SMI.FM