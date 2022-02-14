Лишить педофилов «смягчающих обстоятельств» предложили после убийства пятилетней девочки в Костроме

Семья убитой в Костроме пятилетней девочки выбрала новую квартиру. Адвокат семьи Андрей Алешкин отметил, что сейчас ожидается оформление документов. Он также отметил, что активно участвует в работе по взаимодействию с общественностью Костромы — возникла идея изменить Уголовный кодекс, ужесточив наказание за сексуальные преступления против детей.

Родились инициативы <…> по изменению законодательства в части в Уголовного кодекса Российской Федерации при совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении малолетних: исключить возможность действия статьи 61 УК РФ «смягчающие обстоятельства» Андрей Алешкин Адвокат

Также, по его словам, предлагается передать преступления по категориям «преступления против половой неприкосновенности» в юрисдикцию суда присяжных, и внести ответственность за препятствие деятельности адвоката.

«Ввести отдельную статью уголовного кодекса «ответственность за пропаганду и реабилитацию педофилии», — отметил юрист.

На прошлой неделе соцсеть «ВКонтакте» решила заблокировать паблик фонда имени убитой девочки. В сообществе, чтобы начать помогать родным погибшей, собирали деньги на личную карту матери ребенка. Алешкин рассказал «360», что администрация пригрозила паблику блокировкой и потребовала предоставить полный отчет по полученным средствам.

Как объяснил юрист, пока фонд находится в стадии регистрации, поэтому заняться сбором не может.

Девочка пропала в Костроме в начале января. Ее искали полиция и волонтеры. Тело ребенка обнаружили в местном общежитии. Следователи задержали по подозрению в убийстве двоих ранее судимых мужчин. Один из них отбывал наказание за сексуальное насилие и порнографию, другой — за кражу. На допросе они признали вину.