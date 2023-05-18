Общество 18 мая 2023, 10:37 Лишать прав пьяных водителей лодок и гидроциклов предложили в МЧС Замглавы МЧС Серко: наказание для пьяных водителей катеров должно быть жестким

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В МЧС разрабатывают документ, согласно которому за управление судном или гидроциклом в пьяном виде водитель может лишиться прав, если они имеются. Об этом написала «Парламентская газета».

Замглавы МЧС Алексей Серко объяснил, что большая часть происшествий на воде происходит по вине людей, которые катаются на лодках и гидроциклах без прав или в нетрезвом виде.

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Как отметил представитель ведомства, наказание для пьяных водителей катеров и гидроциклов должно быть жестким — вплоть до лишения водительских прав. Штрафы для тех, кто садиться за управление лодкой без прав, следует, на его взгляд, увеличить в разы.

Законопроект планируется внести в Госдуму уже осенью, добавил Серко.