Лишать гражданства за осуждение властей РФ ради получения визы предложили в Госдуме

В Госдуме предложили лишать гражданства тех граждан, которые ради визы готовы поддерживать западную политику и осуждать российских властей. С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев, написал RT.

В письме, которое он направил вице-премьеру Андрею Белоусову, говорится, что это необходимо для защиты интересов Российской Федерации.

«В целях защиты интересов Российской Федерации в текущих условиях международной обстановки прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания механизма лишения гражданства и (или) ограничения (запрета) на въезд в страну для тех лиц, которые ради получения иностранной визы согласятся пройти данную процедуру, подвергнут критике действия Вооруженных сил Российской Федерации на Украине и поставят под сомнение легитимность законно избранной власти в России», — написал Сухарев.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые европейские страны готовят новое миграционное законодательство. Обязательным условием для получения визы будет запись на бумаге в посольстве с осуждением спецоперации и признанием нелегитимности российских властей.