Общество 21 января 2023, 18:54 Лишать госнаград за публичную дискредитацию российских военных предложили в Госдуме Депутат Стенякина предложила лишать почетных званий и госнаград за дискредитацию ВС РФ РИА «Новости»

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Государственная дума России рассмотрит внесение поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих лишение почетных званий и госнаград за публичную дискредитацию действий российских военных. Об этом ТАСС сообщила депутат Екатерина Стенякина, ставшая автором инициативы.

Парламентарий напомнила, что в Уголовном кодексе есть статья 48, предусматривающая процедуру лишения почетных званий и государственных наград. Однако эту норму невозможно применить самостоятельно, поскольку ее используют только совместно с другими статьями, которые за собой влекут наказание за тяжкие или особо тяжкие преступления.

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«Мне кажется, что в эту статью нужно внести поправки. Чтобы применять ее против тех деятелей культуры, которые позволили себе нарушить закон, публично дискредитировав действия Вооруженных сил Российской Федерации», — сказала она.

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В декабре за дискредитацию действий российских военных оштрафовали популярного рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron)*.

* Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) признан в России физическим лицом — иноагентом.