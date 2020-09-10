Лишь треть выпускников вузов в России устроилась на работу по специальности

По специальности, полученной в вузе, работает 36% выпускников. Остальные трудятся на должностях, не связанных с их официальной профессией.

«40% респондентов отметили, что вообще никогда не работали по специальности из диплома», — говорится в исследовании, проведенном специалистами сервиса «Работа.ру» и портала «Рамблер». Результаты приводит Газета.ru.

Еще 24% опрошенных работали по специальности, но это было в прошлом. Сейчас они занимаются другой деятельностью.

Вопросы также касались частоты смены работы. 32% ответили, что всю жизнь трудились в одной компании. Еще 29% признались, что работают на одном месте в течение четырех-пяти лет. Лишь 7% опрошенных ищут новое место трудоустройства чаще, чем раз в год.

Среди причин, по котором пришлось поменять работу, респонденты назвали низкую зарплату (28%), усталость от деятельности (13%), получение новое образование (10%), переезд в другой город или страну (10%).

Ранее россияне поделились своими ожиданиями по размерам зарплаты за работу в выходные. Средняя сумма — 69 миллионов рублей в месяц за труд без выходных и перерывов.