В Саратове выпустили на свободу Дмитрия Рубинштейна, который оказался за решеткой по ошибке. Он полгода отсидел в тюрьме вместо собственного брата. Жена потерпевшего рассказала «360», что такому ходу событий могла поспособствовать его мать.

Дмитрия Рубинштейна отправили отбывать наказание вместо его приемного брата. Жена до сих пор не может понять, как сотрудники полиции допустили такую ошибку и не перепроверили документы. «Как это все прошло в полиции, мы до сих пор не понимаем», — удивляется девушка.

Выяснилось, что документы Дмитрия оказались на руках его матери. По словам супруги, та их забрала под предлогом оформления квартиры, которая на тот момент полагалась Дмитрию. «У нас не было никаких предположений, что мать могла спросить документы с целью прикрыть его сводного брата», — вспоминает жена Дмитрия.

Полицейские в свою очередь тоже не стали разбираться ни в документах, ни в фотографиях, ни в отпечатках, считает собеседница «360». По мнению супруги Дмитрия Рубинштейна, все процедуры проводили быстро: «Лишь бы быстрее закрыть дело».

Девушка добавила, что на суде мать утверждала, что наказание должен понести именно Дмитрий. О назначенном судом наказании пара узнала только спустя полгода — полицейские вышли на них через соцсети.

«Не знаем, виноват ваш муж или нет. Если нет, то идите сами в прокуратуру и разбирайтесь», — якобы ответили девушке в отделе полиции.

Я догадывалась, что это сделали родственники жена Дмитрия Рубинштейна.

С помощью адвоката жене Дмитрия удалось навести шума в деле. После чего Рубинштейн вышел из тюрьмы, отсидев пять месяцев вместо четырех лет. Но пара не намерена сдаваться, у них в планах привлечь к ответственности тех, кто виноват в ошибочном обвинении.