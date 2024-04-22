22 апреля 2024, 09:33
Лиса застряла в сетке футбольных ворот в Москве
Источник «360»: застрявшую в сетке футбольных ворот лису заметили в Москве
Лиса запуталась в сетке футбольных ворот в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло в районе дома № 21 в поселении Московское. Очевидцы заметили, как лиса застряла в сетке футбольных ворот и не смогла выбраться. На место отправились сотрудники департамента природопользования.
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Ранее в деревне Задорино городского округа Солнечногорск представители «Мособлпожспаса» спасли лису, которая застряла в курятнике местного жителя.
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