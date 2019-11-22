Лиса пришла на детскую площадку в Москве. Видео

Во дворе возле детской площадке в центре Москвы заметили лису. Животное сперва пряталось за машинами, которые были припаркованы у дома, а затем убежало на детскую площадку.

Лису заметили в ночь на пятницу, 22 ноября, примерно в 00:30. Она пришла во двор по адресу Большой Златоустинский пер., д. 3А стр. 2.

Животное не выказывало никакой агрессии и не пыталось напасть на оператора, который снимал его на видео.

«Вела себя спокойно, подбегала к тем местам еще, где подкармливают кошек. Голодная была, видимо», — отметил автор ролика Дмитрий Фролков.

Наоборот — лиса постоянно отбегала от него, не подпуская к себе слишком близко. Однако она не покидала двор, водя мужчину кругами: сперва пряталась за машинами, затем выбежала на дорогу, а после — забежала на детскую площадку. Из-за позднего времени так никого на было, однако неизвестно, сколько времени она провела во дворе до этого момента.

Сегодня днем лису заметили в другом месте.

«У нас собачница есть — одна из жительниц. Она говорит, что видела на Кривоколенном переулке. Она гуляет рано с утра, видела ее там примерно в шесть часов», — отметил Дмитрий.