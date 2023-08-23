Общество 23 августа 2023, 14:14 Лиса на Сахалине пыталась отвлечь медведя и схватить его заначку Видео с лисой, которая на Сахалине пыталась отвлечь медведя, выложили в Сеть

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Новое забавное видео с участием медведя появилось в Сети. Однако главным действующим лицом в снятом на Сахалине ролике был не косолапый, а лиса. Запись опубликовал RT.

Случай произошел на острове Итуруп. На кадрах можно увидеть медведя, который роется в яме. К нему сзади подкралась лисица, он прогнал хищницу и продолжил заниматься делами.

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Однако она не успокоилась и продолжила попытки отвлечь косолапого от заначки, которую он обнаружил в земле. Лиса даже осмелела и решилась укусить более крупного зверя. Однако он ее вновь прогнал, не применяя силу.

Ранее медведя увидели на улицах Костромы. Хищник свободно прогуливался по городу. Однако, увидев рядом с собой людей, испугался и залез на дерево. Спасатели пришли к нему на помощь и спустили четвероногого на землю. Предварительно, им пришлось вколоть хищнику снотворное. Позже его вернули в дикую природу.