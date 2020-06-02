    02 июня 2020, 15:39

    Липовой оценил предложение отменить постановление об осуждении пакта Молотова-Риббентропа

    Артур Блянихов

    Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой обсудил с «ПолитЭкспертом» предложение отменить постановление об осуждении пакта Молотова-Риббентропа.

    Липовой обратил внимание на то, что это осуждение было направлено исключительно на дискредитацию СССР и всего советского.

    «Тем, кто подписывал этот документ, требовалось величайшую победу советской дипломатии выставить в невыгодном свете», — заметил собеседник издания.

    Это постановление позволяло «кричать на каждом углу», что в развязывании Второй мировой войны якобы виноват Советский Союз. Поэтому Запад сразу и ухватился за этот документ.

    Сейчас же вопрос о сохранении исторической памяти особо актуален, поскольку некоторые страны не оставляют попыток стереть вклад СССР в победе над гитлеровской Германией.

    «Мы должны восстановить историческую справедливость, и отмена осуждения пакта Риббентропа-Молотова — важнейший шаг на этом пути», — обозначил Липовой.