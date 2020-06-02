Липовой оценил предложение отменить постановление об осуждении пакта Молотова-Риббентропа

Липовой обратил внимание на то, что это осуждение было направлено исключительно на дискредитацию СССР и всего советского.

«Тем, кто подписывал этот документ, требовалось величайшую победу советской дипломатии выставить в невыгодном свете», — заметил собеседник издания.

Это постановление позволяло «кричать на каждом углу», что в развязывании Второй мировой войны якобы виноват Советский Союз. Поэтому Запад сразу и ухватился за этот документ.

Сейчас же вопрос о сохранении исторической памяти особо актуален, поскольку некоторые страны не оставляют попыток стереть вклад СССР в победе над гитлеровской Германией.

«Мы должны восстановить историческую справедливость, и отмена осуждения пакта Риббентропа-Молотова — важнейший шаг на этом пути», — обозначил Липовой.