Липецкого депутата будут судить за исполнение советского гимна

Депутат Липецкого облсовета Александр Ушаков рассказал, что полицейские составили на него административный протокол за исполнение гимна СССР, слова из которого он пропел на заседании совета под музыку гимна РФ. Об этом сам Ушаков сообщил сайту «7×7».

Ушаков пропел слова о «союзе нерушимом республик свободных» из советского гимна вместо российского в ходе сессии Липецкого облсовета в ноябре. Правоохранители составили на него протокол по статье 17.10 КоАП («Нарушение порядка официального использования государственных символов РФ»). Теперь его могут оштрафовать на две-три тысячи рублей.

Депутат-коммунист пытался доказать полиции, что в его действиях, как он сам считает, не было состава правонарушения.

«Если мы считаем себя правопреемниками Советского Союза, то как можно судить человека за исполнение гимна страны-правопредшественника?» — возмутился Ушаков.

Поведение депутата обсудили в декабре на заседании комиссии по этике. Там же рассмотрели жалобу на депутатку от КПРФ Татьяну Копылову, которую заметили в общественном транспорте без маски.

Ранее в Великобритании местный активист устроил дебош на конференции Консервативной партии, нарядившись в советскую военную форму и включив на телефоне гимн СССР. Это показали на видео.