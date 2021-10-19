Липецким медикам будут доплачивать за каждого привитого от коронавируса

В Липецкой области медикам будут выплачивать по 200 рублей за каждого привитого от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Будут производиться допвыплаты в размере 200 рублей за каждого человека, прошедшего вакцинацию от COVID-19. В случае, если разные компоненты одному человеку вводились разными специалистами, выплата делится между медиками поровну», — сообщили власти.

Но если прививка была сделана однокомпонентным препаратом, то доплата будет тоже в размере 200 рублей. На эти меры было выделено 98,8 миллиона рублей. Половина суммы была взята из федерального бюджета, половина — из областного. Первые выплаты медики получат в начале ноября сразу за несколько месяцев.

Ранее врачи забили тревогу, назвав ситуацию с коронавирусом в регионе неблагополучной. В области также ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий.

Предпринимателей в РФ призвали выплачивать премии сотрудникам за вакцинацию. Глава объединения «Опора России» Александр Калинин призвал выдавать за поставленную прививку премии в размере до четырех тысяч рублей.