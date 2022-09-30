Липецкий ЗАГС будет работать в выходные | 360°

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Липецкий ЗАГС будет работать в выходные

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ЗАГС в Липецке будет работать в выходные дни из-за большого спроса. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на «Вести Липецк».

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Отдел регистрации будет открыт по воскресеньям и понедельникам — раньше эти дни были выходными. В ЗАГС смогут обратиться граждане по вопросам оформления отцовства, заключения или расторжения брака.

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