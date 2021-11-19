Липецкий техникум обвинили в пропаганде гомосексуализма из-за рисунка

На территории Липецкого техникума сервиса и дизайна организовали выставку — ее посвятили Международному дню толерантности. Учащиеся подготовили рисунки, а на одном из них изобразили радугу. Именно эта работа разлетелась по соцсетям, и очень скоро техникум обвинили в пропаганде гомосексуализма.

Как рассказала «Подъему» замдиректора учебного заведения Елена Галкина, возмутивший общественность рисунок убрали с выставки еще до ее открытия.

«Это была четвертая пара, в фойе никого не было. Социальный педагог с детьми (человек пять) стали приклеивать эти плакаты. Не было еще никакого официального открытия, заходит наш студент, этот плакат снимает и снимает все на телефон. Потом заходит ко мне и говорит: „Посмотрите, какое“. Я говорю, что мы сейчас все уберем», — сообщила она.

По словам Галкиной, далеко не все дети знают, что радуга считается символом ЛГБТ. Как она рассказала, 16-летние авторы рисунка даже не подозревали о том, что делают что-то запрещенное.

На студента из Санкт-Петербурга написали заявление в полицию — молодого человека обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений. Кроме того, ему заблокировали пропуск в университет.