Липецкий школьник создал Брестскую крепость в Minecraft

К годовщине начала Великой Отечественной войны выпускник одной из липецких школ создал Брестскую крепость в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщило «Утро.ру».

В декабре прошлого года был презентован новый сервер игры Minecraft «Yоucrafts. Россия», на создание которого ушло более восьми месяцев. У игроков есть возможность строить отечественные достопримечательности. В игре уже появились Кремль, Эрмитаж и памятник полководцу Александру Невскому.