Липецкий губернатор призвал внедрить передовые практики в областную медицину

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с главами региональных учреждений здравоохранения необходимость внедрения передовых практик Москвы. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Мы должны отобрать передовые практики столицы и внедрить в липецкое здравоохранение, с учетом местной специфики. При этом важно учесть запросы липчан», — подчеркнул Артамонов.

По его словам, медицина должна быть клиентоориентированной. Он потребовал от профильных учреждений постоянно отслеживать то, что не нравится людям, и при выявлении проблем менять подход к работе.

«Между медиками и пациентами должна быть выстроена эффективная коммуникация», — добавил руководитель региона.