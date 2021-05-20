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    20 мая 2021, 22:49

    Липецкий губернатор призвал внедрить передовые практики в областную медицину

    Артур Блянихов

    Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с главами региональных учреждений здравоохранения необходимость внедрения передовых практик Москвы. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    «Мы должны отобрать передовые практики столицы и внедрить в липецкое здравоохранение, с учетом местной специфики. При этом важно учесть запросы липчан», — подчеркнул Артамонов.

    По его словам, медицина должна быть клиентоориентированной. Он потребовал от профильных учреждений постоянно отслеживать то, что не нравится людям, и при выявлении проблем менять подход к работе.

    «Между медиками и пациентами должна быть выстроена эффективная коммуникация», — добавил руководитель региона.