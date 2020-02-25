Липецкий губернатор попался на незаконном лове щуки

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал фотографии с зимней рыбалки. Он похвастал пойманной щукой, но оказалось, что как раз сейчас вылов щуки запрещен законом. Об этом губернатору напомнили подписчики.

Источник фото: Instagram

«Жива ваша щука. Выпустили», — отчитался перед земляками губернатор.

По словам Артамонова, о запрете на вылов щуки он не знал. Но если это нарушение и противоречит закону, то требования закона должны быть одинаковыми для всех, заявил Артамонов. А раз так, то и положенный по закону штраф он готов оплатить. Закон суров, но это закон.

Источник фото: Instagram

В липецком отделе рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства разъяснили тем временем, что в регионе и правда до 29 февраля действует запрет на вылов щуки. Мера связана с подготовкой щуки к нересту. Рыбаки, которые проигнорируют требования законодательства, будут наказаны ощутимыми штрафами. За каждую выловленную щуку придется заплатить по 925 рублей.