Липецких школьников накормили рисом с червями
Учеников из Задонска в Липецкой области накормили в школьной столовой рисом с червями. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Учащийся школы № 2 рассказала маме о том, чем детей кормили на обед. После этого женщина передала эту информацию в прокуратуру.
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Оперативники и специалисты Роспотребнадзора оперативно приехали в образовательное учреждение. Они тоже нашли червей в рисе, которым питались школьники.
Сколько учащихся успели съесть это блюдо, пока неизвестно.
Горячее питание в школьной столовой организует одна из липецких компаний. Теперь ее ждет проверка, добавила «Русская планета».