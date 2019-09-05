Липецких школьников накормили рисом с червями

Учащийся школы № 2 рассказала маме о том, чем детей кормили на обед. После этого женщина передала эту информацию в прокуратуру.

Суп с червяками приготовили для украинских школьников Подробнее

Оперативники и специалисты Роспотребнадзора оперативно приехали в образовательное учреждение. Они тоже нашли червей в рисе, которым питались школьники.

Сколько учащихся успели съесть это блюдо, пока неизвестно.

Горячее питание в школьной столовой организует одна из липецких компаний. Теперь ее ждет проверка, добавила «Русская планета».