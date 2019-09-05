  • Липецких школьников накормили рисом с червями

    05 сентября 2019, 20:16

    Алена Макаренко

    Учеников из Задонска в Липецкой области накормили в школьной столовой рисом с червями. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
    Липецких школьников накормили рисом с червями

    Учащийся школы № 2 рассказала маме о том, чем детей кормили на обед. После этого женщина передала эту информацию в прокуратуру.

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    Оперативники и специалисты Роспотребнадзора оперативно приехали в образовательное учреждение. Они тоже нашли червей в рисе, которым питались школьники.

    Сколько учащихся успели съесть это блюдо, пока неизвестно.

    Горячее питание в школьной столовой организует одна из липецких компаний. Теперь ее ждет проверка, добавила «Русская планета».