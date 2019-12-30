Липецкие асфальтоукладчики удивили местных жителей

Местная жительница выложила в социальную сеть «ВКонтакте» видео, на котором запечатлела необычный способ укладки асфальта.

Рабочие высыпали асфальтовую смесь в лужу, немного разровняли лопатами. После этого вместо катка дорожное покрытие пытаются утрамбовать легковым автомобилем, написала «Русская планета».

«Летом была яма, а зимой начали асфальт закладывать. Автомобиль прикатывает, как каток», — прокомментировала происходящее свидетельница новой технологии.