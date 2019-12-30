    30 декабря 2019, 15:52

    Липецкие асфальтоукладчики удивили местных жителей

    Александр Кушак

    В городе Лебедянь Липецкой области, дорожные строители кладут асфальт по необычной технологии. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Местная жительница выложила в социальную сеть «ВКонтакте» видео, на котором запечатлела необычный способ укладки асфальта.

    Рабочие высыпали асфальтовую смесь в лужу, немного разровняли лопатами. После этого вместо катка дорожное покрытие пытаются утрамбовать легковым автомобилем, написала «Русская планета».

    «Летом была яма, а зимой начали асфальт закладывать. Автомобиль прикатывает, как каток», — прокомментировала происходящее свидетельница новой технологии.