Общество 25 июня 2023, 12:32 Липецкая область вернула массовые мероприятия после отмены Правительство Липецкой области объявило о возобновлении массовых мероприятий РИА «Новости»

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Приуроченные ко Дню молодежи мероприятия в Липецке проведут в воскресенье, 25 июня, после отмены из-за передвижения военной техники. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

Работу возобновили городские парки, учреждения культуры. Пройдут и все ранее запланированные массовые мероприятия.

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«Липецкая филармония сегодня в 17:00 покажет мюзикл „Провинциалка“, который покорил публику в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Постановка веселая — то, что надо после вчерашнего», — заявили в правительстве Липецкой области.

В минувшую субботу, 24 июня, в Липецкой области ввели запрет на проведение массовых мероприятий, ограничили движение транспорта, а жителей призвали не выходить из дома без необходимости. Такие меры приняли для обеспечения безопасности населения в связи с заходом в регион техники частной военной компании «Вагнер».

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркивал, что ситуация находится под контролем и сбоев в работе критической инфраструктуры нет после захода в регион колонн боевой техники и вооруженных людей.