Липчанин попал за решетку из-за сосульки, убившей пенсионерку

Инцидент произошел вечером 4 февраля 2019 года. С козырька балкона на пятом этаже дома по улице Депутатской сорвалась глыба льда и снега. Внизу проходила пенсионерка, на которую эта сосулька упала. Женщина получила черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника. Она умерла на следующий день после ЧП в больнице.

Следователи установили, что ледяная глыба сорвалась с козырька балкона, обслуживать который коммунальщики не должны. Козырек балкона — это самовольно установленная собственником конструкция, и следить за ней должен был хозяин квартиры.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок один год и шесть месяцев и почти 420 тысячам рублей штрафа.