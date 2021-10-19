Общественники открыли горячую линию для жалоб заключенных на пытки

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы открыла горячую линию для жалоб на пытки в местах лишения свободы. Планируется, что рассказать о противоправных деяниях смогут сами заключенные, их родственники или адвокаты. Эту инициативу уже одобрили во ФСИН и в Минюсте.

Как рассказал «Коммерсанту» председатель столичной ОНК Георгий Волков, недавно новую горячую линию представили на совещании Минюста в Москве. До этого момента единый федеральный номер уже некоторое время проработал в тестовом режиме. Общественники сочли, что звонков на него поступило достаточно, чтобы говорить о значимости проекта. Уже запущен собственный сайт — «Правозащитники.онлайн».

По замыслу авторов идеи, любые сообщения с горячей линии смогут прослушать во ФСИН. Если возникнет такая необходимость, заключенного переведут в другую колонию. Кроме того, его можно будет включить в программу защиты свидетелей. В Минюсте также напомнили, что в территориальных органах уголовно-исправительной системы уже «созданы и функционируют телефоны доверия».

Огромный общественный резонанс получила история о пытках в тюремной больнице в Саратовской области. О насилии заявляет все больше заключенных. По итогам проверки ФСИН уволены уже четыре сотрудника ведомства.