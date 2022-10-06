Линия фронта в Херсонской области стабилизировалась | 360°

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Линия фронта в Херсонской области стабилизировалась

Глава Херсонской области Сальдо: линия соприкосновения в регионе стабилизировалась

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Линия соприкосновения в Херсонской области стабилизировалась. Об этом информировал ТАСС со ссылкой на главу региона Владимира Сальдо.

По его словам, со стороны подконтрольного Украине Николаева линия соприкосновения не менялась. Глава Херсонской области добавил, что как только линию фронта удастся отодвинуть, восстановят Антоновский мост.

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Сегодня при очередном обстреле мост устоял, хотя в его районе упала одна из выпущенных ВСУ ракет РСЗО HIMARS, сообщил ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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Утром стало известно, что ВСУ перестали продвигаться на Херсонском направлении. ВС России дали отпор украинской армии на севере региона. Как рассказал Кирилл Стремоусов, российские войска «стоят насмерть», сдерживая атаку «хорошо вооруженных нацистов». Среди армии ВСУ немало иностранных наемников.

Замглавы ВГА также рассказал, что жителей восьми городов Херсонской области, где в последние несколько дней «фактически были военные действия» эвакуировали.

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