Лингвист рассказал, как выучить язык раз и навсегда

Составлен топ-5 лайфхаков, как выучить язык раз и навсегда. Советами поделилась лингвист, преподавательница испанского Ирина Данилкова, сообщило «ФедералПресс».

«Выбрать эффективный онлайн-курс не всегда достаточно», — предупредила она.

При изучении иностранного языка важна не только грамматика. Недостаточно зазубрить правило и сделать упражнение: только благодаря записанным словам еще никто не заговорил. Каждую пройденную тему необходимо отрабатывать. Для этого можно найти носителя в Сети, поговорить с другом или отправить голосовые сообщения самому себе.

Кроме того, важно произношение. Акцент есть у всех, этого не нужно стыдиться. Главное в этом вопросе — поставить цель и работать, учиться произносить звуки правильно.

Помимо этого, при изучении языка недостаточно только записывать слова в блокнот. Вместе с этим нужно отрабатывать чтение, письмо, лексику, аудирование.

«Если вы будете только читать и писать, то в ситуации, когда придется общаться, вы не сможете ничего сказать», — пояснила лингвист.

Данилкова дала еще один совет: не зубрите. Со словами надо работать, составлять из них предложения. Лучше придумать фразу, которую часто используют в реальной жизни. В этом помогут приложения Quizlet или Memrise.

И последний совет — не ждите. Некоторые считают, что не заговорят, пока мало знают, но это огромная ошибка. Лингвист дает ученикам упражнения на говорение с первого занятия. Постоянная практика принесет результат.