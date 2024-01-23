Общество 23 января 2024, 18:43 Лингвист Петров: заменой англицизму «маркетплейс» может стать русское слово «ярмарка»

Читать 360tv в

Правительство России предложило придумать альтернативу слову «маркетплейс». Его заменой может стать русское слово «ярмарка», сообщил лингвист, полиглот и переводчик Дмитрий Петров в беседе с «Ридусом».

При этом эксперт считает, что бороться с американизмами и англицизмами не надо, полностью избавиться от них невозможно. Не стоит отменять в русском языке абсолютно все заимствованные слова.

Реклама

«Вопрос не в том, чтобы специально собраться и придумать замену, такие искусственные заменители редко приживаются. Жизнь сама может породить что-то свое», — отметил лингвист.