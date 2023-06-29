Общество 29 июня 2023, 13:41 Лингвист Петров назвал китайский и хинди наиболее перспективными языками для изучения

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На фоне обострения отношений с Западом меняются и перспективы в изучении языка. Сейчас более выгодным и полезным будет сделать выбор в пользу китайского и хинди. Об этом сайту «Мир 24» рассказал переводчик, лингвист, полиглот, ведущий популярных языковых телепередач Дмитрий Петров.

По его словам, интерес к Востоку растет из-за серьезных экономических и культурных предпосылок. Наряду с растущим влиянием этих стран увеличивается и количество людей, которые хотят изучать их язык. И, если китайский уже давно набирает популярность среди россиян, то хинди стал выбиваться в лидеры только сейчас.

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«Мы видим, что сейчас в Индии все чаще не английский, а именно хинди используется как язык экономики и политики. Очень часто индийские делегации, индийские партнеры в соответствующих российских организациях настаивают на использовании хинди в качестве рабочего языка», — отметил лингвист.

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