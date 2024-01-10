Общество 10 января 2024, 12:50 Лингвист Пахомов объяснил, что с помощью сленга молодежь отгораживается от взрослых

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Жаргон, как и молодежный сленг, всегда был средством определения принадлежности к той или иной социальной группе. Об этом KP.RU рассказал научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова, научный руководитель портала Грамота.ру Владимир Пахомов.

Он объяснил, что, создавая свой собственный язык, дети и молодые люди таким образом пытаются выразить свою индивидуальность и противопоставить себя скучным взрослым. Лингвист добавил, что сленг существовал почти во все времена. Но большинство слов из 70-х давно ушли в прошлое и так и не прижились в языке.

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«Рискну утверждать, что появление таких слов, развитие молодежного жаргона — признак здорового развития русского языка. <…> Но этот задор, энергия, дерзость, свойственные молодости, побуждают постоянно пробовать границы языка и обогащать его и даже в чем-то определять литературную норму будущего», — отметил Владимир Пахомов.

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