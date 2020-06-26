Лингвист объяснил, что ошибки в бюллетенях по поправкам нет

В бюллетенях по поправкам в Конституцию нет ошибки с лингвистической стороны. Фокусировать внимание нужно не на стилистике, а на смысловой нагрузке.

Об этом РИА «Новостям» заявила ректор Государственного института русского языка им. Пушкина Маргарита Русецкая.

В предложении «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» все написано на русском языке, но использована сокращенная конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: «Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?» То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу Маргарита Русецкая

Она добавила, что в разговорной речи люди часто используют такие конструкции с пропусками. Это облегчает понимание и ускоряет обмен информацией.

По словам Русецкой, упрощение вопроса не критично с точки зрения лингвистики. Она отметила, что и в полной, и в сокращенной форме вопрос имеет одинаковый смысл и «никаких разночтений формулировка не вызывает».

«Поэтому предлагаю не фиксироваться сегодня на стилистических баталиях, а заботиться прежде всего о смысле. Если он прозрачен, то и беспокоиться не о чем. Вернемся к стилистике, когда решим, каким должно быть наше будущее», — подчеркнула ректор института.

С 25 июня по 1 июля проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Иностранные наблюдатели уже оценили избирательные участки. По их словам, меры российских властей по обеспечению голосования, достойны самой высокой оценки.