08 сентября 2023, 13:12
Лингвист Лебедева: основным фактором, формирующим грамотность, является начитанность
Заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Мария Лебедева в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, что главным фактором, который формирует грамотность, является начитанность.
Лингвист добавила, что важно читать именно «качественные тексты», прошедшие редактуру и корректуру, а не все то, что написано в интернете.
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«Так что сейчас к рекомендации „много читать, чтобы быть грамотным“ важно добавить уточнение: „читать качественные тексты“», — сообщила она.
В пятницу, 8 сентября, отмечается Международный день грамотности.
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