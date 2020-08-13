Линейки 1 сентября отменят в школах Екатеринбурга
Традиционные линейки 1-го сентября не будут проводить в екатеринбургских школах. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на руководителя городского департамента образования Екатерину Сибирцеву.
Она пояснила, что такое решение приняли в связи с требованиями эпидемиологов о соблюдении социальной дистанции. Вместо массового сбора праздник проведут в каждом классе отдельно.
Также Сибирцева уточнила, что в школах возобновится очная форма обучения, но с учетом соблюдений рекомендаций Роспотребнадзора.