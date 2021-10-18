Лимит выплат по больничным с детьми повысится с 1 января

С 1 января в Росси будет увеличена сумма выплат по больничным с детьми. Сейчас сумма выплат по временной нетрудоспособности составляет 2434,25 рубля в день, будет — 2572,6 рубля. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Если увеличится МРОТ, то будет увеличен и размер выплат по больничному. Пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда (в расчете за полный календарный месяц), установленного на день наступления страхового случая», — сообщили в ведомстве.

Представители министерства также отметили, что для расчета пособия учитывается заработок за два календарных года перед годом наступления временной нетрудоспособности.

Выплата в размере 100% заработка полагается не только родителям с детьми до восьми лет, но и тем, чей страховой стаж составляет восемь и более лет.

Ранее стало известно, что российские пенсионеры с инвалидностью могут получить новую выплату в 10 тысяч рублей. Пособие начисляется раз в год и является целевым. На выделенные деньги пенсионеры этой категории могут купить технические средства реабилитации. Об этом рассказала эксперт Анастасия Киреева.