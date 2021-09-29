Лимит на собак предложили ввести в Саратове

Мэр Саратова Михаил Исаев выступил с идеей ограничить количество животных, которых разрешено держать дома. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, это предложение было сформулировано вместе с чиновниками из других городов.

«Мы пришли к выводу, что учет животных и ограничение их количества в жилых секторах и на частных коммерческих территориях (стройки, автостоянки) — это отправная точка в решении вопроса наличия животных на улицах городов», — сказал Исаев.

Он добавил, что такая мера в первую очередь должна касаться собак. При этом конкретные нормативы пока не разработаны. Их созданием будет заниматься Ассоциация городов Поволжья.

Тем временем в Крыму решили взять на работу собаку. Речь идет о двухмесячном щенке ирландского терьера по кличке Грант. Его взяли в состав кинологического подразделения транспортной безопасности международного аэропорта. Об этом написал RT.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что щенок уже этой осенью начнет проходить подготовку, зимой Гранта будут учить искать взрывчатку, боеприпасы и оружие. На службу терьера возьмут только после того, как он сдаст экзамены.