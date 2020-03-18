Ликвидацию радиоактивного грунта начали в Москве. Без активистов и полиции не обошлось

Столичных активистов не перестает волновать тема радиоактивного грунта в районе Сабурово. Власти Москвы начали расчищать могильник, но граждане пытаются этому помешать. Все пришло к тому, что склон полностью оцепили.

К радиоактивному склону подогнали спецтехнику, чтобы рабочие начали расчистку территории. Вокруг могильника уже разобрали забор и начали подготовку к вывозу грунта. Там же собрались и активисты, которые хотят не допустить продолжения работ.

«Началось вторжение на склон, и началось оно с территории Московского завода полиметаллов. Одну секцию бетонного забора порушили. Сейчас сюда зашли строители, начинают замеры, обмеры территории, вбивают колышки», — рассказал «360» депутат Сергей Власов.

Чтобы избежать столкновений, в Сабурово отправили полицейских. Правоохранители оцепили склон и никого к нему не пропускают.

«Здесь находятся около 20 полицейских, которые занимаются, как они нам объяснили, нашей безопасностью, чтобы мы не пострадали от строительной техники», — отметил Власов.

Сейчас на месте находятся два активиста и сам депутат. «Еще активисты не подошли. Все спокойно, все дружелюбно, как обычно. Полиция не идет на конфронтацию, но тут начинается обустройство строительной площадки», — сказал Власов.

Рабочие обозначили строительной лентой весь склон. Получается, что работы будут вестись на всей территории радиоактивного могильника. «То, чего мы так боялись, то, чего мы так опасались, происходит прямо сейчас», — заключил депутат.

События вокруг радиоактивной точки разворачиваются уже не первый день. Открытое противостояние местных активистов началось 17 марта, после того как власти города решили начать работы в Сабурове. Рядом с могильником стоял автомобиль с пунктом общественного контроля радиации. Вечером машину попытался вывезти эвакуатор, но граждане не дали этого сделать. Позже на место приехали бойцы ОМОН, пишет «МБХ медиа».

В середине февраля местные жители зафиксировали у склона превышение радиации в 120 раз. Как рассказала тогда «360» представительница организации «Радон», прибор показал 36 мкРз/ч. При этом в пресс-службе МЧС Москвы заверяли, что никакого превышения не было.

Именно в этом месте должна пройти Юго-Восточная хорда, которую решили построить еще в 2018 году. Тогда власти города столкнулись с проблемой радиации. Раньше в Сабурове был Московский завод полиметаллов, который складировал радиоактивные отходы на своей территории. В итоге это все превратилось в могильник. Чтобы построить дорогу, опасные захоронения нужно ликвидировать. Радиоактивный грунт решили вывезти из города, а участок рекультивировать. Но местные жители опасаются, что во время проведения работ радиация повысится, что скажется на здоровье людей.