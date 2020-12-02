Ликвидация последствий циклона в Приморье займет минимум год

Последствия циклона с ледяным дождем, который обрушился на Приморье, оказались значительными. Для их ликвидации потребуется не меньше года.

Об этом ТАСС рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Последствия циклона настолько значительные, что здесь работы как минимум на год», — заявил он.

Губернатор отметил, что сперва нужно проанализировать и заказать оценку ущерба лесному хозяйству, а также понять, что делать с деревьями и ветками, которые сломал циклон.

«Следующий вопрос — это создание надежной системы энергоснабжения, на это тоже потребуется как минимум год», — отметил Кожемяко.

Он подчеркнул, что вопрос с энергоснабжением стоит наиболее остро, потому что от него напрямую зависит снабжение жителей теплом и водой. Приморье планирует создать тройной резерв энергомощностей — в первую очередь его введут для медицинских учреждений, центральных тепловых пунктов и насосных станций.

Циклон обрушился на Приморье 19 ноября — обычный дождь перерос в снег с ледяным дождем. Из-за непогоды произошел обрыв линий электропередачи, попадали деревья и столбы. Насосные станции Владивостока, которые обеспечивали подачу воды и тепла в дома, прекратили работать. Власти Приморья 20 ноября ввели режим ЧС регионального уровня.