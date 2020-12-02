Ликвидация последствий циклона в Приморье займет минимум год
Об этом ТАСС рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
«Последствия циклона настолько значительные, что здесь работы как минимум на год», — заявил он.
Губернатор отметил, что сперва нужно проанализировать и заказать оценку ущерба лесному хозяйству, а также понять, что делать с деревьями и ветками, которые сломал циклон.
«Следующий вопрос — это создание надежной системы энергоснабжения, на это тоже потребуется как минимум год», — отметил Кожемяко.
Он подчеркнул, что вопрос с энергоснабжением стоит наиболее остро, потому что от него напрямую зависит снабжение жителей теплом и водой. Приморье планирует создать тройной резерв энергомощностей — в первую очередь его введут для медицинских учреждений, центральных тепловых пунктов и насосных станций.
Циклон обрушился на Приморье 19 ноября — обычный дождь перерос в снег с ледяным дождем. Из-за непогоды произошел обрыв линий электропередачи, попадали деревья и столбы. Насосные станции Владивостока, которые обеспечивали подачу воды и тепла в дома, прекратили работать. Власти Приморья 20 ноября ввели режим ЧС регионального уровня.